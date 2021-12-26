بمشاركة كريم حافظ.. مالاتيا سبور يخسر بثنائية أمام فنربخشة بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

فاز فريق فنربخشة على ضيفه يني مالاتيا سبور 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل أضنة ديمرسبور مع جوزتة 1/1 و ألانيا سبور مع فاتح قرا جمرك بذات النتيجة وفوز غازي عنتاب على تشايكور ريزا سبور 1 / صفر.

وسجل هدفي فناربخشة فيليب نوفاك وديميتريوس بيلكاس في الدقيقتين العاشرة و74.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري كريم حافظ بديلاً خلال اللقاء، في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ملطية سبور عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.