اتحاد جدة يتمسك بالقمة بفوز مثير أمام الاتفاق بمشاركة حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تمسك فريق اتحاد جدة بصدارة الدوري السعودي بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن حسابات الأسبوع الـ14.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي حيث سجل هدفًا لفريقه من كرة رأسية قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

المباراة كانت أحداثها مثيرة بعدما أنهى الاتفاق أحداث الشوط الأول بنتيجة (2-0)، قبل أن يقلب فريق اتحاد جدة الطاولة ويُنهي المباراة بنتيجة (3-2).

بهذه النتيجة أصبح رصيد اتحاد جدة (29 نقطة) مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ويصبح الفارق بين الاتحاد وضمك صاحب المركز الثاني ثلاث نقاط، في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل اتحاد جدة: مارسيلو جروهي - حمدان الشمراني - زياد الصحفي - أحمد حجازي - عبدالرحمن العبود - عبدالعزيز البيشي - كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورنادو - رومارينيو دا سيلفا - يوسف نياكاتي.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 16 أحرز أحمد حجازي هدفًا في شباك الاتفاق من كرة رأسية إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 29، أحرز زياد الصحفي لاعب الاتحاد هدفًا عكسيًا ليمنح الاتفاق التقدم من حيث النتيجة وتصبح (1-0).

وفي الدقيقة 41، عزز محترف فريق الاتفاق روبين كوايسون النتيجة لتصبح (2-0) ويصعب المهمة على فريق الاتحاد.

واستطاع هارون كامارا أن يسجل هدف التقليص لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 71 لتصبح النتيجة (2-1) للاتفاق.

اتحاد جدة أدرك التعادل عن طريق لاعبه زياد الصحفي لتصبح النتيجة (2-2) ويُعيد الآمال لفريقه من جديد في الدقيقة 82.

هارون كامارا عاد من جديد ليسجل هدف التقدم لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 86 لتصبح النتيجة (3-2) للـ"العميد" بعد أن كانت النتيجة للاتفاق (2-0).