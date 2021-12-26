ورقة جديدة أمام فيوتشر.. من هو نبيل كوكا بديل معلول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهد تشكيل الأهلي الذي أعلنه مديره الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني لمباراته مساء اليوم الأحد، أمام نظيره فيوتشر، تواجد اسمًا ليس مألوفاً على التشكيل وهو أحمد نبيل "كوكا".

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك خلالها نبيل كوكا مع الأهلي هذا الموسم، لكنه خاض 4 مباريات في الموسم الماضي.

ويتواجد "كوكا" في تشكيل الأهلي هذه المرة أمام فريق فيوتشر كظهير أيسر بدلا من علي معلول، الذي قرر موسيماني تواجده على مقاعد البدلاء.

ونستعرض في السطور التالية 7معلومات قد لا تعرفها عن أحمد نبيل "كوكا":

1- أحمد نبيل عاشور الشهيربـ "كوكا" من مواليد 4-7 - 2001 .

2- يشغل عاشور مركز الوسط المدافع والظهير الأيسر ويلعب بقدمه اليسرى.

3- يبلغ طوله 174 سم ووزنه 70 كجم.

4- انضم للنادي الأهلي وهو في السابعة من عمره حيث لعب لأكاديمية النادي .

5- لفت انتباه عبد النبي عاشور مدير أكايديمة الأهلي ليتم تصعيده لفرق النادي ثم تدرج حتى وصل لفريق الشباب.

6- انضم إلى منتخب الشباب الذي يقود ربيع ياسين.

7- تم ترشيحه للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لتصعيده للفريق الأول.