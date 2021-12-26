مانشستر سيتي يعزز صدارته بمهرجان أهداف وأرسنال يكتسح نوريش بخماسية

واصل مانشستر سيتي، حامل اللقب، والمتصدر انتصاراته بمهرجان تهديفي أمام ضيفه ليستر سيتي حسمه 6-3 بعدما كان متقدماً 4-صفر، الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي.



ولا يبدو أن أحداً باستطاعته مقارعة فريق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الذي حقق فوزه التاسع توالياً في الدوري الممتاز.



وبخروجه منتصراً من اليوم الذي يلي عيد الميلاد، والمعروف بـ"بوكسينغ داي" في إنكلترا، ابتعد سيتي في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي أرجئت مباراته مع ضيفه ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، على غرار إيفرتون وواتفورد اللذين تأجلت مباراتيهما أيضاً مع بيرنلي وولفرهامبتون توالياً.



واعتقد سيتي أنه حسم فوزه الثاني عشر على التوالي ضمن جميع المسابقات منذ الخسارة الأخيرة أمام كريستال بالاس في 30 أكتوبر ضمن "بريميرليغ"، في الدقائق الـ25 الأولى من اللقاء بعدما دك شباك فريق المدرب الإيرلندي برندن رودجرز برباعية، بينها ثنائية من ركلتي جزاء لمهاجم ليستر السابق الجزائري، رياض محرز.



لكن ليستر لم يستسلم وعاد بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف، مقلصاً الفارق إلى 3-4، قبل أن يعود سيتي ويحبط عزيمته بهدفيه الخامس والسادس.



وبعدما أنهى الموسمين الماضيين في المركز الخامس، إضافة الى إحرازه لقب الكأس الإنكليزية في مايو الماضي على حساب تشلسي، يعاني ليستر الأمرين، هذا الموسم بعد اكتفاء بطل 2016 بستة انتصارات فقط في مبارياته الـ17 الأخيرة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر.



وكانت مباراة الأحد، الأولى لليستر في الدوري الممتاز منذ فوزه الكبير على نيوكاسل 4-صفر في 12 ديسمبر الحالي، إذ غاب عن المرحلتين الماضيين لإرجاء مباراتيه مع توتنهام وإيفرتون بسبب فيروس كورونا.



وعاد ليستر إلى المباريات في منتصف الأسبوع الحالي حين تواجه مع ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة وخرج من المسابقة بعد خسارته بركلات الترجيح.



فوز جديد لأرسنال

وواصل أرسنال شق طريقه نحو الطليعة بتحقيقه فوزه الرابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة سجلها بوكايو ساكا (6 و67) والاسكتلندي كيران تييرني (44) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (84 من ركلة جزاء) وإميل سميث رو (1+90).



ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي تأهل الثلاثاء إلى نصف نهائي كأس الرابطة بفوزه الكبير على ضيفه سندرلاند 5-1، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق ثلاث نقاط خلف جاره تشلسي الذي يحل لاحقاً ضيفاً على أستون فيلا.



وأصبح أرسنال متقدما بست نقاط أمام جاره الأخر توتنهام، الذي استفاد من استمرار معاناة وست هام بخسارة ثالثة توالياً على يد ضيفه ساوثمبتون 2-3، ليتقدم إلى المركز الخامس بفوزه على جاره أيضاً كريستال بالاس بثلاثية نظيفة سجلها هاري كاين (32) والبرازيلي لوكاس مورا (34) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (74) في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعد طرد العاجي ويلفريد زاها.





(فرانس برس)

