شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا يطالب الجماهير بارتداء الكمامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، الجماهير على ارتداء الكمامات أثناء التواجد داخل المدرجات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب لوائح الخطة البديلة التي أقرتها الحكومة البريطانية أخيرا، يتحتم على المشجعين إظهار إثبات حصولهم على الجرعة الكاملة للقاح كورونا أو ما يثبت أن نتيجة الاختبار الذي خضعوا له جاءت سلبية، من أجل السماح لهم بحضور المباريات.

ولدى سؤاله عن إمكانية العودة لإقامة المباريات دون حضور الجماهير، قال جوراديولا «لن أحب ذلك».

ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» أمس عن جوارديولا قوله «أتمنى ألا يحدث ذلك مجددا، لكن الإصابات في تزايد في جميع أنحاء العالم، هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى الملاعب ومن الممكن أن يصابوا بالعدوى».

وتابع المدرب الإسباني «هناك أشخاص داخل الملاعب لا يرتدون كمامات وهذا يفاجئني كثيرا، أثناء السير في الشوارع والتسوق من المراكز التجارية الكبيرة وأماكن شراء الهداية للأصدقاء لا أحد يرتدي الكمامات».

وأكد مدرب مانشستر سيتي «اللقاحات والجرعات التنشيطية بمقدور الناس أن تقرر بشأنها، ولكن بعيدا عن ذلك ينبغي الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إنها الطريقة الأفضل لحماية أنفسنا وعائلاتنا وبقية الناس».