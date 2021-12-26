ساني يعزو تطور أدائه لشعوره بالثقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجع لاعب بايرن ميونخ الألماني ليروي ساني تطور أدائه إلى شعوره بالثقة من جانب الجميع داخل النادي البافاري.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال الألماني الدولي «إن من بين هؤلاء الذين شعر من جانبهم بالثقة الرئيس الشرفي للنادي أولي هونيس»، وقال «كل قيادة النادي وكذلك أولي هونيس تواصلوا معي وأبدوا لي دعمهم المطلق، وليس كل ناد يوجد به مثل هذا القدر الكبير من التشجيع كشيء بديهي».

كان ساني قد واجه في بداية الموسم خلال مباراة فريقه أمام كولون في أغسطس الماضي صافرات استهجان من بعض مشجعي بايرن ميونخ بسبب عدم رضاهم عن مستواه.

وقال لاعب خط الهجوم «إن الشهور الأولى في ناديه السابق مانشستر سيتي لم تكن أيضا أقوى فترة له في النادي الإنجليزي».

كانت التأثيرات الناجمة عن الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي في الركبة عرقلت ساني عدة شهور في ميونخ وقال ساني «بوجه عام لم أكن راضيا عن نفسي بطبيعة الحال بعد الموسم الأول، وكنت أعرف أنني يمكنني أن أقدم المزيد».

وعن الآمال المعقودة على سرعة تحسن أدائه، قال لاعب الجناح «إنه عمل كثيرا من أجل تحقيق هذه الآمال».

ووصف ساني علاقته مع مدرب الفريق يوليان ناجلسمان بالممتازة.

كان ناجلسمان تولى تدريب بايرن خلفا لهانزي فليك.

وقال ساني عن ناجلسمان «كان يوضح لي مرارا كيف يمكنني أن أصبح مؤثرا بشكل أفضل في نظام لعبه، وكيف يمكننا أن نتحسن معا كفريق».

وأضاف ساني «إن أهداف بايرن في النصف الثاني من الموسم هو تحقيق بطولة الدوري مجددا إلى جانب بطولة دوري أبطال أوروبا التي لم يتمكن هو بشكل شخصي من الفوز بها حتى الآن»، واختتم ساني تصريحاته قائلا «وفي الوقت الراهن أرى أننا ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الأقوى في أوروبا».