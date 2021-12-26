استمرار المنذر الكبير مدربا لتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استمرار المدرب المنذر الكبير في قيادة المنتخب الأول استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي» فيس بوك»، إنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير المدرب الوطني منذر الكبير، والذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن إمكانية التخلي عن الكبير عقب مشاركة المنتخب في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة وفشله في إحراز اللقب في المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري بهزيمته 0/ 2.

وأوضح الاتحاد في بيانه «لا توجد أي نية للقيام بتغييره، راجين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها».