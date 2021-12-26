شكرا لقرائتكم خبر بورجاردت.. ثاني مشاركة أولمبية في 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد المتزلجة الألمانية ألكسندرا بورجاردت للمشاركة الأولمبية الثانية لها في غضون 6 أشهر بعد أنباء عن ضمها لقائمة الفريق الألماني للزلاجات الجماعية في أولمبياد بكين الشتوي.

وبلغت بورجاردت المربع الذهبي لسباق 100 م في أولمبياد طوكيو الصيفي وسجلت أسرع زمن على مستوى بلادها في السباق ذاته في عام 2021، في 01ر11 ثانية.

وذكرت صحيفة «بيلد إم سونتاج» الألمانية أمس أن بورجاردت ستشارك في أولمبياد بكين التي تقام خلال الفترة من الرابع وحتى 20 فبراير المقبل، جنبا إلى جنب مع مارياما يامانكا الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2018.

ونقلت «بيلد إم سونتاج» عن بورجاردت قولها «بالتأكيد أنا سعيدة، لقد تدربت لأعوام عدة لتحقيقي حلمي الأولمبي، الآن يمكنني أن أعيش التجربة مرتين في 6 أشهر، هو أمر مذهل».

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بورجاردت تم اختيارها في قائمة الفريق الألماني بعد منافستها في ثلاث فعاليات لكأس العالم رفقة يامانكا.