أنباء سارة لمنتخب مصر بشأن عمرو السولية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تغير موعد تعافي لاعب وسط الفريق عمرو السولية، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال أبو عبلة، في تصريحات نقها موقع "القاهرة 24"، إن السولية يحتاج إلى أسبوعين فقط من أجل التعافي، والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع الأهلي ومنتخب مصر.

وأكد طبيب الأهلي أن عمرو السولية يخضع لبرنامج علاجي حاليًا، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، قبل انطلاق مباراة الأحمر أمام الرجاء المغربي في نهائي السوبر الإفريقي يوم الأربعاء الماضي.

وأشار أبو عبلة إلى أن السولية بدأ في مرحلة العلاج الطبيعي عقب العودة إلى مصر بعد خوض مباراة السوبر الإفريقي، كما أنه حصل على حقنة بلازما.

وبهذه التصريحات، تتزايد فرص لحاق عمرو السولية بمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في التاسع من يناير وحتى السادس من من شهر فبراير المقبلين.

يشار إلى أن الأهلي يواجه حالياً فريق فيوتشر، في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخ للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

وجاء على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي، رامي ربيعة، محمود وحيد، علي معلول، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، حسين الشحات، عمار حمدي.