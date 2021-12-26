شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تتعاطف مع الأهلى وتحرم فيوتشر من التعادل.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاطف العارضة مع الأهلى فى الدقيقة 24 عندما تصدت لتسديدة أحمد عاطف لاعب فيوتشر في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلي والسلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

​ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسونى في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وحصد الأهلي 18 نقطة في بطولة الدوري المصري جمعها من الفوز في 6 مباريات احتل بهم المركز الثانى، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي في قطر الأربعاء الماضي.

ويتكون تشكيل فيوتش ر من، محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.

فيوتشر يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .