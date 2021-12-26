شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام فيوتشر.. وهدف ضائع لأصحاب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الأهلي يتقدم على فيوتشر بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعدما شن أحمد عبد القادر هجمة من الجبهة اليسرى، حيث ضغط على عمر كمال وخطف الكرة، ومر من أمام كريم نيدفيد ومحمود مرعي، ويدخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد شريف الذي أهداها بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى فيوتشر.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد الهدف الذي سجله شريف وحاول التحكم في الكرة لأطول وقت ممكن، في الوقت الذي اكتفى فيه فريق فيوتشر بالجانب الدفاعي خشية من استقبال ثاني، ولم تظهر له أنياب في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

فيما دخل فيوتشر المباراة بعد مرور ربع ساعة بعد إعادة ترتيب أوراقه ومحاولة تنشيط الأطراف عن طريق عمر كمال وأحمد رفعت، وأنقذ حمدي فتحي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 19 من هجمة بدأها محمد فاروق ووصلت إلى أحمد عاطف الذي سددها، ولكن ارتطمت بأقدام حمدي وخرجت عبديا عن المرمى.

وهدد أحمد عاطف مرمى الأهلي في الدقيقة 25 بعد استلام تمريرة سحرية في ظهر الدفاع الأحمر وسددها لكن ارتطمت بالقائم وعادت للملعب ليطفشها دفاع الأهلي، فيما احتسبها حكم الراية تسلل على لاعب فيوتشر.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فيوتشر اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز، ​ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسوني في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم، فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمار حمدي ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمود وحيد وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز، حيث يتكون تشكيل فيوتشر من، محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل فيوتشر من، محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.