شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على فيوتشر بتوقيع محمد شريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد فيوتشر بتقدم الفريق الأحمر بهدف في والتي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة بعدما شن أحمد عبد القادر هجمة من الجبهة اليسرى ومر من أمام كريم نيدفيد ومحمود مرعي ويدخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد شريف الذي أهداها بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى فيوتشر.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد الهدف الذي سجله شريف وحاول التحكم في الكرة لأطول وقت ممكن، في الوقت الذي اكتفى فيه فريق فيوتشر بالجانب الدفاعي خشية من استقبال ثاني، ولم تظهر له أنياب في الربع ساعة الولى من عمر المباراة.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل فيوتش ر من، محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فيوتشر اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز، ​ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسوني في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمار حمدي ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمود وحيد وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة.

و أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل فيوتشر من، محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.



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