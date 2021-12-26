شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتب أولويات تجديد العقود فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى.

وتضع إدارة الكرة بالزمالك أسماء 7 لاعبين على مائدة التجديد وهم محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا ورزاق سيسيه وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمود عبد العزيز، وتقوم الإدارة بترتيب المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين وفقًا للأولويات التى يحتاجها الفريق.

وتستغل إدارة نادى الزمالك انتهاء الفريق الكروى من خوض مواجهاته في مسابقة الدورى الممتاز، وتوقف المسابقة اعتبارًا من غد الاثنين حتى يوم الأربعاء 6 فبراير 2022، بسبب كأس أمم أفريقيا، من أجل فتح ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى.

وترغب إدارة نادى الزمالك في حسم الملف سواء بتجديد تعاقد اللاعب وفقًا للعرض الذى سيقدم، أو العمل على تسويقه في انتقالات يناير حتى لا يرحل مجانًا عن النادى.

ولم ينضم أشرف بن شرقى لقائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة أمم أفريقيا يناير 2022 بالكاميرون، ليصبح أمام الإدارة فرصة لعقد جلسة مع اللاعب قبل السفر إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق لمدة 9 أيام، وشارك أشرف بن شرقى مع الزمالك منذ الانضمام لصفوف الفريق فى 84 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 33 هدفا، وصنع 20 لزملاؤه.

مباريات بن شرقى مع الزمالك مقسمة إلى 57 مباراة ببطولة الدورى ، سجل فيها 19 هدفا، منها 5 مباريات بالموسم الجارى، 18 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها 7 أهداف، من بينها مباراتين فى النسخة الجارية، وفى كاس مصر شارك بن شريفى مع الأبيض فى 6 مباريات سجل فيها 5 أهداف، ومبارياتين ببطولة السوبر المصرى، وواحدة بالسوبر الافريقى.