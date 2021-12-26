شكرا لقرائتكم خبر «طبية مونديال الأندية» تناقش خطط مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الطبية لكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات أمس، البروتوكول الطبي الذي سيتم اعتماده والعمل به في مواجهة فيروس كورونا، وتطبيق كل الاحترازات الوقائية، وذلك على مدار فترة البطولة التي ستقام خلال الفترة بين 3 و12 فبراير 2022 بمشاركة أبطال القارات من بينها الهلال بوصفه بطل قارة آسيا.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة، حيث عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس اللجنة الطبية المحلية المنظمة، ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الإماراتي الدكتور مصطفى الهاشمي.

وناقش الاجتماع أهم المتطلبات التي يجب أن يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

أبرز ما نوقش في الاجتماع

