«طبية مونديال الأندية» تناقش خطط مواجهة كورونا

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جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة، حيث عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس اللجنة الطبية المحلية المنظمة، ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الإماراتي الدكتور مصطفى الهاشمي.
وناقش الاجتماع أهم المتطلبات التي يجب أن يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
أبرز ما نوقش في الاجتماع
- توفير الخدمات الطبية بجميع ملاعب البطولة خلال المباريات والتدريبات
- توفير الرعاية الطبية في مقار إقامة الفرق
- توفير الخدمات الإسعافية وخطة الطوارئ الطبية
- تحديد المستشفيات والمنشآت الطبية المخصصة لاستقبال الحالات خلال فترة البطولة
- سبل توفير التغطية الطبية على مدار الساعة خلال البطولة بجميع المواقع والفعاليات
- سبل توفير رعاية طبية طارئة وشاملة وفقا لأعلى المعايير الدولية لكل المشاركين بالبطولة
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