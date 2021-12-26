شكرا لقرائتكم خبر إصابة مدرب كريستال بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستند كريستال بالاس في طلبه إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين.
ورأت الرابطة أن كريستال بالاس لديه العدد الكافي من اللاعبين لخوض المواجهة أمام توتنهام.
ولم يحضر مدرب الفريق، الفرنسي باتريك فييرا في المباراة بعد إعلان النادي عن إصابته بفيروس كورونا وحاجته للخضوع للعزل الطبي لمدة أسبوع واحد على الأقل.
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