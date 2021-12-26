إصابة مدرب كريستال بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم طلب نادي كريستال بالاس بتأجيل مباراته أمام مضيفه توتنهام أمس.

واستند كريستال بالاس في طلبه إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين.

ورأت الرابطة أن كريستال بالاس لديه العدد الكافي من اللاعبين لخوض المواجهة أمام توتنهام.

ولم يحضر مدرب الفريق، الفرنسي باتريك فييرا في المباراة بعد إعلان النادي عن إصابته بفيروس كورونا وحاجته للخضوع للعزل الطبي لمدة أسبوع واحد على الأقل.