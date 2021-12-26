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إصابة مدرب كريستال بكورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفضت رابطة الممتاز لكرة القدم طلب نادي كريستال بالاس بتأجيل مباراته أمام مضيفه توتنهام أمس.

واستند كريستال بالاس في طلبه إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس المستجد بين صفوفه لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين.

ورأت الرابطة أن كريستال بالاس لديه العدد الكافي من اللاعبين لخوض المواجهة أمام توتنهام.

ولم يحضر مدرب الفريق، الفرنسي باتريك فييرا في المباراة بعد إعلان النادي عن إصابته بفيروس كورونا وحاجته للخضوع للعزل الطبي لمدة أسبوع واحد على الأقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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