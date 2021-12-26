حرمان العنصريين من الملاعب 10 أعوام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المشجعون الذين يأتون بتصرفات وإساءات عنصرية عبر شبكة الإنترنت، إمكانية الحرمان من دخول ملاعب كرة القدم في إنجلترا وويلز لمدة تصل إلى 10 أعوام.

وتعمل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على تقديم تشريعات جديدة بهدف توسيع نطاق العقوبات التي يتم فرضها على مشجعي كرة القدم المدانين بالعنف والاضطراب والهتافات العنصرية، لتشمل جرائم الكراهية عبر الإنترنت.

وجاء هذا التحرك في أعقاب استهداف لاعبي منتخب إنجلترا من أصحاب البشرة السمراء عقب المباراة النهائية ليورو 2020 الصيف الماضي، وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص المتورطين في إساءات عبر شبكة الإنترنت.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية «هذا الصيف شاهدنا اللعبة الجميلة يشوبها عنصرية شائنة من أصحاب الرسالات المسيئة عبر الإنترنت، الذين اختبؤوا وراء لوحات مفاتيحهم وأساؤوا معاملة لاعبي كرة القدم لدينا».