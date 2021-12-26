شكرا لقرائتكم خبر الرائد والأهلي.. لقاء استعادة التوازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقتسم الفريقان هم تعويض الخسارة في الجولة الماضية، فالرائد خسر أمام الشباب 0/ 3، بينما خسر الأهلي أمام النصر 1/ 2.
ويأمل الرائد الذي يملك 18 نقطة في تجاوز سلسلة التعثرات التي لازمته في الآونة الأخيرة واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، حيث ينتظر أن يعتمد مدربه الإسباني بابلو ماشين على طريقة لعب تكفل له حصد النقاط الثلاث والاقتراب مرة أخرى من دائرة المتصدرين، إضافة إلى سعي الفريق لتعويض خروجه من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن خسر أمام الهلال 0/ 2.
في المقابل، يطمح الأهلي في العودة إلى جدة بكامل نقاط المباراة وبدء استعادة شخصيته بعد أن بقي بعيدا عن الأضواء التي تحيط بفرق المقدمة والصدارة.
ويملك الأهلي 15 نقطة وفوزه اليوم يجعله متساويا في الرصيد مع مضيفه.
ويدرك مدرب الأهلي، البلجيكي بيسنيك هاسي أهمية اللقاء؛ لذا يتوقع أن يخوضه بطريقة متوازنة بحثا عن معالجة النزيف المتواصل والظهور بأداء مختلف لما ظهر عليه في الجولتين الماضيتين علاوة على استغلال النشوة المعنوية لدى فريقه عقب تأهله مؤخرا إلى دور الثمانية لكأس الملك.
موقف الفريقين في أرقام
- مواجهة اليوم هي الـ43 في تاريخ لقاءات الطرفين في الدوري بمختلف مسمياته.
- فاز الأهلي على الرائد 33 مرة بالدوري مقابل 4 انتصارات للرائد، فيما تعادلا 5 مرات.
- في الجولات الماضية، فاز الرائد 5 مرات وتعادل 3 مرات وخسر 5 مرات.
- في الجولات الماضية، فاز الأهلي 3 مرات وتعادل 6 مرات وخسر 4 مباريات.
- الأهلي استقبل أهدافا أكثر من التي سجلها، حيث ولج مرماه 16 هدفا وسجل 15.
- الرائد استقبل أهدفا بعدد التي سجلها، حيث ولج مرماه 20 هدفا وسجل 20 هدفا.
- آخر مباراة للرائد بالدوري خسرها 0/ 3 أمام الشباب، فيما خسر الأهلي أمام النصر 1/ 2.
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