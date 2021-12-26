ملاحقة الشباب للصدارة ترعب التعاون

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ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن ضمك الثاني.
أما التعاون فيحتل مركز متأخر في سلم الترتيب، حيث يقبع في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 11 نقطة.
ورغم الفارق بين الفريقين من حيث المراكز وعدد النقاط إلا أنه من المتوقع أن يخوض لقاء مثيرا يشهد ندية كبيرة بينهما، وخاصة أن كليهما ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب الشباب على ضمك بخماسية، والتعاون على الطائي 3/ 2 في مباراة مثيرة حول فيها تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين في الوقت القاتل للمباراة.
قبل المواجهة
- خلال لقاءاتهما لدوري المحترفين فاز التعاون 9 مرات، مقابل 8 للشباب، وتعادلا 5 مرات
- لم يتعرض الشباب للخسارة منذ الجولة الثالثة أمام الفتح
- حقق الشباب الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مرتين
- حقق التعاون الفوز مرتين فقط، وتعادل 5 مرات، وخسر 6 مباريات
- خلال 4 مواجهات بالدوري وواحدة بكأس الملك، فاز التعاون 3 مرات، وتعادل مرة، وخسر مرة
- سجل هجوم الشباب 23 هدفا، مقابل 21 للتعاون
- التعاون أسوأ دفاع في البطولة بتلقيه 27 هدفا
- الشباب ثاني أفضل دفاع باستقباله 11 هدفا
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