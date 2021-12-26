شكرا لقرائتكم خبر ملاحقة الشباب للصدارة ترعب التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينشد فريق الشباب الظفر بالمركز الثاني على الأقل مع نهاية الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم والاستفادة من تعثر ضمك بالتعادل أمس الأول مع الباطن 1/1، وذلك عندما يستضيف اليوم فريق التعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن ضمك الثاني.

أما التعاون فيحتل مركز متأخر في سلم الترتيب، حيث يقبع في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ورغم الفارق بين الفريقين من حيث المراكز وعدد النقاط إلا أنه من المتوقع أن يخوض لقاء مثيرا يشهد ندية كبيرة بينهما، وخاصة أن كليهما ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب الشباب على ضمك بخماسية، والتعاون على الطائي 3/ 2 في مباراة مثيرة حول فيها تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين في الوقت القاتل للمباراة.

قبل المواجهة

