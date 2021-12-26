شكرا لقرائتكم خبر الطائي يعكر أجواء الفيصلي بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقمص اللاعب كنوليدج موسونا دور البطل بفريق الطائي عندما قاده إلى فوز ثمين على الفيصلي 3/ 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أن الطائي نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بعد أن سمح لضيفه بالتقدم أولا ومبكرا عن طريق جوليو تافاريس الذي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وتمسك الفيصلي بتقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وبعد القراءة الجيدة لمدرب الطائي خوسيه سييرا للمباراة، انكشفت نوايا المضيف الهجومية، ليدرك التعادل عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 72، عزز الطائي تقدمه بهدف ثان سجله عبدالعزيز الحرابي، إلا أن كنوليدج موسونا أراح فريقه وأنصاره والجهاز الفني من خلال تسجيل هدف شخصي ثان له وثالث للطائي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الطائي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، متجاوزا ضيفه الذي توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ12.