الطائي يعكر أجواء الفيصلي بثلاثية

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كما أن الطائي نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بعد أن سمح لضيفه بالتقدم أولا ومبكرا عن طريق جوليو تافاريس الذي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.
وتمسك الفيصلي بتقدمه حتى نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، وبعد القراءة الجيدة لمدرب الطائي خوسيه سييرا للمباراة، انكشفت نوايا المضيف الهجومية، ليدرك التعادل عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 72، عزز الطائي تقدمه بهدف ثان سجله عبدالعزيز الحرابي، إلا أن كنوليدج موسونا أراح فريقه وأنصاره والجهاز الفني من خلال تسجيل هدف شخصي ثان له وثالث للطائي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع الطائي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، متجاوزا ضيفه الذي توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ12.
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