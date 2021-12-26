اختتام الجولة الفضية للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عاما «فرق وفردي»، للأسلحة الثلاثة «الشيش والسايبر والابيه» في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض. ففي منافسات سلاح الشيش «فردي» حقق إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية، فيما أحرز أحمد دربي ذهبية سلاح الابيه، ونال اللاعب علي الهاشم ذهبية سلاح السايبر. وفي منافسات «الفرق» حصل نادي العمران على ذهبية سلاح السايبر، وحل نادي الوطني ثانيا، فيما جاء نادي عكاظ ثالثا. وحقق نادي النهضة ذهبية سلاح الابيه، وحل نادي الجزيرة ثانيا، ونادي النور ثالثا، فيما نال الاتحاد السعودي للمبارزة ذهبية سلاح الشيش، ليحل نادي النور ثانيا وعكاظ ثالثا.

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