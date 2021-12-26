رئيس الأولمبية البحرينية يستقبل فهد بن جلوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالد بن حمد آل خليفة بمكتبه في قصر الوادي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي. وأشاد خالد آل خليفة بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وما تلقاه من رعاية ودعم من قيادة البلدين، وبالمكانة المتميزة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي في ظل ما تحققه من نجاحات وتطور على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكدا قدرة المملكة العربية السعودية على ترؤس الدورة الحالية لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز العمل الخليجي المشترك بالمجال الرياضي.



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