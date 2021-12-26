جارديم.. من محبوب إلى منبوذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت اللجنة الفنية بنادي الهلال بمنح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي ليوناردو جارديم فرصة للاستمرار على هرم التدريب على الرغم من التراجع الكبير في مستويات الفريق ونتائجه، بعد أن حقق بطولة دوري أبطال آسيا أواخر نوفمبر الماضي.

وأدت التوصية إلى تجديد الثقة في المدرب لقيادة الفريق أمام الفيصلي في إطار الجولة الـ15 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم موجة الغضب الجماهيري التي ظهرت في لقاء الفتح أمس الأول مطالبة بإقصاء المدرب نتيجة خسارة الفريق على أرضه 2/ 3، وهي الخسارة الثانية للفريق على التوالي في الدوري.

يأتي ذلك، وسط تعنت جارديم في فرض عقوبة تأديبية على لاعب الوسط ماثيوس بيريرا بعد أن أظهر اللاعب سخطه نتيجة تبديله في اللقاء الذي جرى أمام الند التقليدي النصر الخميس قبل الماضي والذي خسره الفريق أيضا 0/ 2.

سوء توظيف

ويواجه جارديم ضغوطا جماهيرية وإعلامية كبيرة جراء عدم قدرته في توظيف قدرات النجوم الذين يزخر بهم كشف الفريق، مما جعل الفريق يخسر عددا من النتائج أمام فرق أقل منه مستوى وجاهزية وإمكانات فنية وقيمة سوقية للاعبين.

قلق السوبر

وتخشى الجماهير أن يفقد الفريق المنافسة على لقب الدوري وضياع بطولة السوبر المقررة أمام الفيصلي في يناير المقبل، كما تخشى استمرار تواضع مستويات الفريق في بطولة العالم للأندية التي سيشارك بها للمرة الثانية في فبراير المقبل بالإمارات العربية المتحدة.

فارق توقيت الإقالة

وأشارت مصادر موثوقة إلى أن اتخاذ قرار إقالة ليوناردو جارديم بداية السنة الجديدة (2022) سيكلف خزانة الهلال 3.5 ملايين يورو، فيما سيكون الشرط الجزائي راتب شهريين فقط لو تمت إقالته قبل نهاية 2021 الذي تبقت منه أيام معدودة.

جارديم مع الهلال







منذ التعاقد معه في يونيو2021، قاد الفريق في 17 مباراة



كسب 9 مباريات وخسر اثنتين وحقق التعادل 6 مرات



قاد 4 مباريات في دوري أبطال آسيا بدءا من دور الـ16 وفاز في جميعها



توج بلقب دوري أبطال آسيا



البداية الأسوأ