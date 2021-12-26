كوكا أساسي.. موسيماني يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام فيوتشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة فيوتشر، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع : أكرم توفيق، بدر بانون، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج ، مجدي أفشة.

خط الهجوم الهجومي : أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، ميكيسونى.

الهجوم: محمد شريف.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ18 نقطة، فيما يأتي فيوتشر في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

ويدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بكأس السوبر الغفريقي منذ أيام على حساب الرجاء المغربي، بركلات الترجيح.

ويدخل الأهلي الموسم الجديد، وهو وصيفا لبطولة الموسم الماضي، ويسعى لاسستعادة لقبه المفضل هذا العام.