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لاعبو الأهلى يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة فيوتشر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الأهلى عمليات الإحماء قبل مواجهة فيوتشر المقرر لها بعد قليل على استاد الأهلي والسلام ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فيوتشر اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

​ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع  وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسوني في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏التي ستخوض مباراة فيوتشر الليلة ، وتضم القائمة كلاً من:  محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش يومي الجمعة والسبت بعد العودة من قطر صباح الخميس، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا أمس استعداداً لمباراة الليلة التي يتطلع لمواصلة الانتصارات فيها.

وحصد الأهلي 18 نقطة في بطولة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي في قطر الأربعاء الماضي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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