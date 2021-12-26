شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة بتشكيل الأهلى ضد فيوتشر.. عبد القادر وكوكا وميكيسونى أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فيوتشر اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

​ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسوني في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏التي ستخوض مباراة فيوتشر الليلة ، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش يومي الجمعة والسبت بعد العودة من قطر صباح الخميس، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا أمس استعداداً لمباراة الليلة التي يتطلع لمواصلة الانتصارات فيها.

وحصد الأهلي 18 نقطة في بطولة الدوري المصري جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي في قطر الأربعاء الماضي.