شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب قوى الأهلى يتوج ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الأول لألعاب القوى بالنادي الأهلي "رجال - سيدات"، بطلًا لبطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادى.

وشارك في البطولة 350 لاعبًا و220 لاعبة، من 21 ناديًا ومركز شباب، فيما شارك من النادي الأهلي 89 لاعبًا ولاعبة في مختلف منافسات البطولة.

وحصل الأهلي على كأس البطولة للجنسين «رجال - سيدات»، بعد تحقيق 33 ميدالية متنوعة في منافسات الرجال، و26 ميدالية في منافسات السيدات.

وحصل فريق رجال الأهلي على المركز الأول في منافسات الرجال بعدما حصد 14 ميدالية ذهبية و10 ميداليات فضية و9 برونزية، بواقع 33 ميدالية متنوعة، فيما حصل فريق السيدات على 9 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية و 6 برونزية، بمجموع 26 ميدالية متنوعة.



ويقود جهاز "ألعاب القوى بالأهلي"، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم ومحمد قطري وناصر عبد المنعم ومصطفى عبد النبي إداريين.