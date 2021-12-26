شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غريب رئيسا لجهاز كرة اليد بالزمالك.. وأحمد العطار للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادى الزمالك بتعيين حسام غريب رئيسًا لجهاز كرة اليد بنادى الزمالك بجانب حمادة عبد البارى مدير الجهاز بالقلعة البيضاء، بينما تم تعيين أحمد العطار لقطاع الناشئين.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلىأنه يقام على 3 مراحل