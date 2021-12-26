شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران الزمالك بمشاركة أوباما وعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة أمس أمام غزل المحلة خلال مران اليوم.

وتولى مدحت عبدالهادى المدرب العام وأمير عزمى المدرب المساعد الإشراف على الوحدة التدريبية، وخضع لاعبو الفريق لتقسيمة فى جزء من الملعب بعد انتهاء الوحدة التدريبية.

وشهدت التقسيمة مشاركة الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الشافى عقب تعافيهما من الإصابة، وكذلك عمر السعيد وطارق حامد بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، وشارك أمير عزمى مجاهد المدرب العام فى التقسيمة كلاعب.

وتولى مدحت عبد الهادى المدرب العام الإشراف على التقسيمة وتوجيه التعليمات الفنية وتصحيح أخطاء اللاعبين.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالى قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى الدورة الودية المقررة فى يناير المقبل.