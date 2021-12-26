شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز فقط لم يتذوقا طعم الهزيمة حتى الآن فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ ناديا الأهلى وبيراميدز على سجلهما خاليًا من الهزائم حتى الآن خلال مبارياتهما في بطولة الدورى المصرى هذ الموسم بعد مرور سبعة أسابيع من البطولة.

وخاض النادى الأهلى 6 مباريات في بطولة الدورى حتى الآن نجح في الفوز في جميع المواجهات الستة مسجلاً 18 هدفًا واستقبل 6 أهداف، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته فى المسابقة أمام فيوتشر في الثامنة مساء الأحد ضمن مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدورى.

في المقابل، لعب نادى بيراميدز حتى الآن 7 مباريات نجح في الفوز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين، مسجلاً 16 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

ويغيب عن الأهلى أمام فيوتشر كل من: على معلول، أيمن أشرف، محمود متولى، عمرو السولية، محمد محمود، محمود كهربا، وليد سليمان، حسام حسن، صلاح محسن، ما بين الإصابات أو الاستبعاد الفنى من قبل موسيمانى.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة فيوتشر كلاً من: محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وعلى معلول وبيرسى تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسونى ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته فى المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الأفريقى التى توج ‏بها الأهلى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن على بقطر.‏