شكرا لقرائتكم خبر عن هانى علام رئيسًا للمسابقات باتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد، كمستشارا لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات.

وكان اتحاد المصارعة قد انتهى من تشكيل لجان الاتحاد والتى جاءت كالتالى.. تعيين أحمد زكى للجنة الحكام، ومحمد محمود شئون الفروع، وأشرف حافظ رئيسا للجنة الفنية، ونبيل الشوربجى للجنة العلمية، وأحمد راشد للجنة شئون اللاعبين، وعلاء قنديل للجنة القانونية بينما يتولى محمود المتبولى رئيسا للجنة المدربين، وإبراهيم عادل مصطفى رئيسا للجنة المسابقات، لكن تم إسناد اللجنة خلال الساعات الماضية إلى هانى علام.

وافق الاتحاد المتوسطى للمصارعة، على طلب نظيره المصرى، باستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها فى الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل.

كان اتحاد المصارعة تقدم بطلب إلى نظيره المتوسطى، لاستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط، بجانب تقدم صربيا بنفس الطلب، إلا أن مسئولى الاتحاد المتوسطى وافقوا على الملف الذى تقدم به الجانب المصرى.

أرسل الاتحاد المصرى خطابا إلى الاتحاد المتوسطى لاستضافة البطولة ومعرفة تفاصيل وشروط استضافتها أن وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن تقام بالإسكندرية.