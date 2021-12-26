شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يبحث عن الانفراد بصدارة هدافى الدورى اليوم أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، عن الانفراد بصدارة هدافى الدورى المصرى أمام فيوتشر في المباراة التي ستقام في الثامنة مساء اليوم في إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى.

وسجل الجنوب أفريقى بيرسى تاو 5 أهداف حتى الآن في 6 مباريات، ليعتلى صدارة هدافى الدورى، بالتساوى مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك والأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى، ومحمد هلال مهاجم البنك الأهلى.

ويأمل بيرسى تاو في زيارة شباك نادى فيوتشر في مباراة اليوم للانفرا بصدارة الهدافين، بعدما سجل كل أهدافه من لعب مباشر ولم يسجل أي ركلة جزاء حتى الآن.

ويواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة، وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الإفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة الدوري المصري مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.