موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فيوتشر بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي أمام فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع : أكرم توفيق، بدر بانون، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج ، مجدي أفشة.

خط الهجوم الهجومي : أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، ميكيسونى.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"علي لطفي، رامي ربيعه، محمود وحيد، علي معلول، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، حسين الشحات، عمار حمدي".

جدير بالذكر أن الأهلي خاض 6 جولات ببطولة الدوري، وحقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، احتل بها وصافة جدول الدوري بفارق نقطة عن الزمالك صاحب الـ19 نقطة (من 8 جولات)، بينما جمع فيوتشر 7 نقاط من أصل 6 جولات ليحتل المركز الـ13 بجدول الترتيب".