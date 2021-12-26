توتنهام يواصل نتائجه المميزة بالفوز على كريستال بالاس بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن إطار الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح التهديف هاري كين في الدقيقة 32، وأضاف الهدف الثاني لوكاس مورا في الدقيقة 34، قبل أن يسجل الكوري هيونج سون مين الهدف الثالث في الدقيقة 74.

ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضت طلب نادي كريستال بالاس بتأجيل مباراته أمام مضيفه توتنهام في وقت لاحق اليوم الأحد.

وغاب الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس في مباراة اليوم بعد إعلان النادي عن إصابته بفيروس كورونا وحاجته للخضوع للعزل الطبي لمدة أسبوع واحد على الأقل.