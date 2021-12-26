بمشاركة النني.. آرسنال يكتسح نوروتيش ويحافظ على تواجده بين الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اكنسح فريق آرسنال والذي يلعب له المحترف المصري محمد النني، منافسه نورويتش سيتي بخمسة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

المباراة شهدت مشاركة المحترف المصري محمد النني والذي لعب في الدقيقة 75 ليشارك على حساب توماس بارتي.

أهداف المباراة جاءت عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة السادسة ثم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أحرز كيران تيرني هدفًا.

وفي الشوط الثاني، واصل آرسنال انتفاضته ليسجل ساكا هدفًا آخر في الدقيقة 67، قبل أن يحرز ألكسندر لاكازيت هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة، أحرز البديل سميث روي هدف آرسنال الخامس لتنتهي المباراة بنتيجة (5-0).

بهذه النتيجة يكون آرسنال حقق انتصاره الرابع تواليًا، ليصبح رصيد "الجانرز" 35 نقطة، في المقابل ظل رصيد نورويتش سيتي عشر نقاط في المركز الأخير.