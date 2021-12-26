الدحيل يعلن إصابة ساسي بكورونا بعد المشاركة في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي الدحيل القطري إصابة فرجاني ساسي نجم وسط الفريق والمنتخب التونسي بفيروس كورونا.

وأوضح الدحيل عبر موقعه الرسمي، أن ساسي سيغيب الفترة المقبلة بعد أن أكد الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب قبل الانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كاس العرب اصابته بفيروس كوفيد 19.

يذكر أن ساسي شارك مع المنتخب التونسي في كأس العرب والذي نال خلالها نسور قرطاج المركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الجزائر.

ومن المقرر أن ينضم فرجاني ساسي، إلى صفوف المنتخب التونسي المشارك في كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وتمنت إدارى نادي الدحيل الشفاء العاجل للاعب.