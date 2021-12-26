تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

اختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال، 20 لاعبًا في قائمة المنتخب الوطني، للسفر غدًا الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة منتخب قطر في مباراتين وديتين يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة منتخب مصر لكرة اليد، إنضمام اللاعبين المحترفين علي زين ويحيي خالد وممدوح هاشم والحارس محمد علي وأحمد خيري، كما انضم عمر الوكيل بكار بعد غياب عن المنتخب في بطولة السعودية الودية.

كما خلت قائمة المنتخب من : حسن وليد قداح وعبد الرحمن حميد وحازم ممدوح ومصطفى خليل وأحمد هشام سيسا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد المسافر إلى قطر كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار – محمد علي

الدائرة: إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان

صانع ألعاب:سيف الدرع – أحمد خيري

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن

ومن المقرر أن ينضم الإسباني رورتو جارسيا باروندو للمنتخب في الدوحة مباشرة.

وشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة السعودية الودية، بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والمغرب، وويعود بعد مباراتي قطر إلى القاهرة، ثم يسافر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية، حيث يواجه فرنسا 7 يناير، ويلعب مع الدنمارك 9 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة ببطولة الدوري الذهبي في فرنسا.