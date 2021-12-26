الامارات | براءة رئيس نادي الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة رئيس نادي الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أوراق الدعوى، التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن رئيس نادى الزمالك السابق قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي خلال مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادى الأهلي ومجلس إدارته.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، كان قد تم إيقافه لمدة عام، قبل أن يعود لاستئناف نشاطه الشهر الماضي، ويوجه الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.

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