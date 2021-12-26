شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرسم مع معاونيه خريطة عمل بيراميدز قبل خوض كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجتمع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مع أفراد جهازه المعاون من أجل رسم خريطة المرحلة المقبلة خلال فترة التوقف بسبب بطولة أمم أفريقيا، وقبل المشاركة فى مسابقة كأس الرابطة.
ويحدد جلال والجهاز المعاون برنامج الفريق فى الفترة المقبلة من حيث مواعيد التدريبات وهل سيتم خوض أى مواجهات ودية خلال تلك الفترة أم سيتم الاكتفاء بالتدريب الجماعى.
وقررت الرابطة أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إلزامية وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفرق الاحتياطي نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.
وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.
وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.
وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.