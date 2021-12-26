شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرسم مع معاونيه خريطة عمل بيراميدز قبل خوض كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مع أفراد جهازه المعاون من أجل رسم خريطة المرحلة المقبلة خلال فترة التوقف بسبب بطولة أمم أفريقيا، وقبل المشاركة فى مسابقة كأس الرابطة.

ويحدد جلال والجهاز المعاون برنامج الفريق فى الفترة المقبلة من حيث مواعيد التدريبات وهل سيتم خوض أى مواجهات ودية خلال تلك الفترة أم سيتم الاكتفاء بالتدريب الجماعى.

وقررت الرابطة أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إلزامية وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفرق الاحتياطي نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.