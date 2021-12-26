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معلومة رياضية.. بنج بونج الإسم الأول لاتحاد تنس الطاولة الانجليزى

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القاهرة - سامية سيد - منضدة و مضربان وكرة صغيرة ، هي كل الأدوات التي يحتاجها الفرد لخوض تنس الطاولة ، والتي يمكن ممارستها من خلال لاعبان او 4 باستخدام طاولة مقسمة إلى نصفين تفصلهما شبكة وتستخدم لممارستها كرة خفيفة قطرها 40 مم مصنوعة من السلوليد ومضربين خشبيين مغطيين بالجلد.

تنس الطاولة هى كلمة تعنى باليابانية تاكيو وفى الصينية بينك بونك مشتقة من بينك بانك تشيو أحد أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين.

 تختلف الآراء حول نشأة تلك وبدايتها حيث يقول البعض انها ترجع إلى التنس الملكى فى فرنسا بالقرن التاسع عشر والتى عرفت في النهاية باسم التنس وفى امريكا روج احد البيوت التجارية للعبة جديدة مشابهة للتنس تسمى التنس المنزلى .

 وهناك آراء بأنها دخلت الدول العربية عن طريق الطلاب الذين يدرسون خارج الوطن والجيوش الأجنبيةفي الأقطار العربية.

تم إنشاء أول اتحاد للعبة 1921  وكان الاتحاد الإنجليزى تحت مسمى بنج بونج ثم تغير اسمه ، وفى عام 1926  أنشئ الاتحاد الدولى بالمانيا وبعد عامين فقط تم إنشاء الاتحاد المصرى، وتعد مصر أول دولة عربية تنظم بطولة العالم عام  1939 بالقاهرة ، وتم ادراج اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 في النسخة التي  أقيمت في كوريا الجنوبية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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