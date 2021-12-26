شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح 8 لاعبين راحة من تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح 8 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

واكتفى الجهاز الفني بخوض كل من، مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وإسلام جابر ومحمد عبد الغني وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور لتدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانزيوم بعدما شاركوا في لقاء غزل المحلة أمس بالدوري.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.