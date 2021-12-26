شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مكافأة الفوز بالدوري ومقدمات العقود للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهز مسئولو نادي الزمالك جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال هذه الفترة، بعد فوز الزمالك على المحلة في الجولة الأخيرة للفريق الأبيض قبل توقف الدوري بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الافريقية.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على 120 الف جنيه وهي مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام عن الموسم الماضي بالإضافة لصرف 25 % من قيمة العقود الجديدة، في الوقت الذي سيتم صرف باقي المستحقات فور انتعاش خزينة النادي بمبالغ أخرى.

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال مران اليوم الأحد، وقدم أمير مرتضى التهنئة للجهاز الفني بعد الفوز على غزل المحلة أمس في بطولة الدوري، كما تحدث المشرف العام على الكرة مع كارتيرون في بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للفترة القادمة.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز، والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.