شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفتش عن الانتصار السابع على التوالى مع الأهلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر في تمام الثامنة اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء منتشياً بعد تتويجه مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، فيما يدخل فريق فيوتشر المباراة باحثاً عن تصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة في أخر جولتين بالدوري.

ويبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى عن تحقيق الانتصار السابع على التوالي في الدوري للإستمرار في مهمة استرداد درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ الموسم الماضى،

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود والحارس الصاعد حمزة علاء وواصل موسيماني استبعاد لاعبه محمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفيوتشر اليوم الاحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.