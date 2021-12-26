شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص يكشف استعدادات الإسماعيلى لتصحيح المسار فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد حمص المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن اللقاءات المقبلة من عمر مسابقة الدورى العام ستكون فاصلة.

وتابع : ” الجميع داخل الفريق يقدر ما نمر به فى الوقت الحالى وهناك رغبة فى تصحيح وتعديل الأوضاع لعودة الدراويش إلى مكانته وتخطى تلك اللحظات الصعبة والحفاظ على أسم النادى الكبير”.

وأضاف قائد الدراويش الأسبق : ” الجهاز الفنى سيعمل فى الفترة الحالية على علاج الأخطاء بصفة مستمرة خاصة وأنه مع استئناف المسابقة المحلية ستزيد صعوبة المباريات لذلك يجب أن نستعد جيدا”.

وأكمل صاحب الهدف الشهير في إيطاليا ببطولة كأس القارات : “الفريق يحتاج للدعم والمساندة المستمرة من الجماهير التى أعلم بمدى حزنها الشديد ولكن جميع أعضاء الفريق سيعملون على مصالحتهم “.

ويذكر أن الإسماعيلى سيستأنف تدريباته غدًا ـ الإثنين ـ بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة 24 ساعه بسبب تأجيل مسابقة الدورى العام لإستعداد منتخب مصر للمشاركة فى نهائيات أمم افريقيا.