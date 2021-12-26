شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقاً على مباراة الأهلى وفيوتشر بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلى فوزاً عريضاً على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر ويسبقها الأستوديو التحليلي مع سيف زاهر وضيوف الاستوديو ( طه اسماعيل ) و ( اسماعيل يوسف ) و ( محمد فضل ) والفقرة التحكيمية مع ( احمد الشناوي ) وتعليق( ايمن الكاشف ).

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة الليلة عمرو السولية بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الافريقى فيما يعتمد موسيمانى على الثنائى بيرسى تاو هداف الدوري ومحمد مجدى أفشة الذى ساهم في صناعة أكثر عدد من الأهداف بالمسابقة بجانب المتألقين محمد الشناوى وحسين الشحات ومحمد شريف.