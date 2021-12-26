الامارات | مدرب الزمالك يحلّل مباراة المحلة.. وهذه أهداف "الفن والهندسة" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يحلّل مباراة المحلة.. وهذه أهداف "الفن والهندسة" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري مباراة فريقه مع غزل المحلة التي تألق خلالها أبناء مدرسة الفن والهندسة وسجلوا انتصاراً عريضاً برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب البطولة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد غزل المحلة في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وسجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي "36"، وأشرف بن شرقي "37 و74″، ومحمد أوناجم "71".

وقال كارتيرون في مؤتمر صحافي عقب المباراة إن مشاركة الحارس محمد أبو الجبل، تأتي نظراً لتواجده في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، وأن مشاركته أمام غزل المحلة تمنحه فرصة كبيرة للتواجد في القائمة النهائية.

وأشار المدير الفني الفرنسي إلى أن المغربي أشرف بن شرقي في مستواه المعهود، وأنه كان يشعر بقدرة اللاعب على التسجيل في مباراة غزل المحلة، مؤكداً أنه بدأ في استعادة مستواه.

وأوضح كارتيرون إلى أنه يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين ويحرص على تجهيز اللاعبين للمشاركة في أي وقت، مشيراً إلى أن استدعاء طارق حامد من عدمه للمنتخب، يعود للجهاز الفني للفراعنة ولكنه مكسب للزمالك لأن اللاعب يعطي فريقه بنسبة 100%.

ووجه المدير الفني للزمالك الشكر للمحترف سيف الدين الجزيري على المشاركة أمام المحلة، على الرغم من عودته بعد المشاركة في كأس العرب مع منتخب بلاده، مشيراً إلى أن اللاعب يتم توظيفه بطريقة أخرى مع المنتخب ولكنه يبذل قصارى جهده مع الفريق.

وشدد كارتيرون على أن حازم إمام لاعب مهم جداً في الفريق وقدم مستوى جيد في المباراة السابقة، ولكنه فضل إراحته ومنح الفرصة إلى حمزة المثلوثي أمام المحلة للحفاظ على اللاعبين من الإصابات.

وأشاد كارتيرون بمستوى الناشئين في الزمالك، ولكن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأنه سيكون من الصعب الدفع بالناشئين في ظل المنافسة في دوري أبطال إفريقيا وعلى الدوري، وأنه يحرص على الدفع بالناشئين في المباريات الودية.

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