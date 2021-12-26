الامارات | "لسنا ليفربول".. اعتراف خطير من غوارديولا أطرافه صلاح وكلوب وماني

شكرا لقرائتكم خبر عن "لسنا ليفربول".. اعتراف خطير من غوارديولا أطرافه صلاح وكلوب وماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأن خصمه اللدود ليفربول ممثلاً بالمدرب الألماني يورغن كلوب ومهاجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لا يمكن مجاراتهم بسرعة الهجوم، ووصفهم بـ"الأساتذة".

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية عن موقع "ليفربول إيكو" إن "مانشستر سيتي لا يضاهي ليفربول في طريقة اللعب التي يعتمدها كلوب بتنفيذ الهجوم السريع نحو مرمى الخصوم من خلال محمد صلاح وساديو ماني"، مضيفاً: "لا نستطيع الهجوم بشكل أسرع خلال المباريات.. نحن لسنا ليفربول.. هم الأساتذة في هذا الأمر ونحن لسنا كذلك".

وأضاف: "لا أعرف ما يسعنا فعله بشأن هذا الموضوع (الهجوم بسرعة أكبر)، أعلم فقط أن علينا الهجوم والضغط باستمرار واللعب وبحوزتنا الكرة".

ويأتي اعتراف غوارديولا في وقت تحتدم فيه المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحتل "الريدز" المركز الثاني على لائحة الترتيب برصيد 41 نقطة متأخراً بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي "المتصدر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news