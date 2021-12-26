"كاف" يوافق على السماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، يوم الأحد، إن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.



وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة؛ لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

لكن الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الأفريقية، التي تنطلق في التاسع من يناير.

وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر، وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.

وقال الاتحاد الأفريقي في خطاب أرسل اليوم الأحد، إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية ”اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم“.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الأفريقية في منتصف الموسم في أوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إن الاتحاد الأفريقي سيقدم بعض التسهيلات للأندية.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا بالمباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم 9 يناير وتنتهي البطولة في 6 فبراير، رغم الضغوط لتأجيلها أو إلغائها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ واتحاد الأندية الأوروبية خوفًا من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

ولكن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، واصل التأكيد على إقامة البطولة في موعدها على أرض الكاميرون خلال الشهرين المقبلين.

وقال في أكثر من حديث تلفزيوني: ”سأشاهد في التاسع من يناير المباراة الافتتاحية للبطولة بين الكاميرون وبوركينا فاسو“.

وأضاف: ”نحن نواجه تحديًا كبيرًا متمثلًا في فيروس أوميكرون، لكني أيضًا سأتواجد لحضور المباراة النهائية وتسليم الكأس إلى صامويل إيتو (رئيس الاتحاد الكاميروني) ومنظم البطولة“.