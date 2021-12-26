تعرف على موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون فريق الأهلي على موعد مع مباراة هامة في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه الرائد مساء الإثنين.



ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق الرائد في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ويستقبل فريق الرائد نظيره الأهلي، مساء الإثنين، في الجولة الـ14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:20 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات الدوري السعودي عبر قناة SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 26 نقطة

ضمك - 26 نقطة

الشباب - 25 نقطة

الهلال - 21 نقطة

النصر - 20 نقطة

الفيحاء - 20 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أندرسون تاليسكا - النصر - 9 أهداف

أوديون إيجالو - الشباب - 9 أهداف

لياندر تاوامبا - التعاون - 9 أهداف

رومارينيو- الاتحاد - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 8 أهداف