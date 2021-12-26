شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء عبد الشافي وأوباما من الإصابة وانتظامهما فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائي محمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأحد، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها الثنائي.

وتعرض "أوباما" للإصابة في العضلة الخلفية، بينما محمد عبد الشافي كان يعاني من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.