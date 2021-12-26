شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: إيقاف الدورى 27 ديسمبر بناء على لوائح فيفا.. ولا نجامل أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف على المسابقات، أن الرابطة التزمت باللوائح الدولية عند إيقاف الدورى يوم 27 ديسمبر الجارى وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وكذلك الاتحاد الافريقى "كاف".

قال حسين لـ"الخليج 365"، إن جدول الدورى عند إعلانه تضمن توقف الدورى يوم 27 ديسمبر الجارى، وفى حالة تأجيل بطولة أمم افريقيا يتم استئناف مباريات الدورى، ومع تأكيد الكاف إقامة البطولة في موعدها تم إيقاف المسابقة المحلية وفقا للوائح الفيفا.

تابع أن رابطة الأندية لا تجامل أحدا ولكنها ملتزمة باللوائح الدولية، التى تنص على توقف المسابقات المحلية 27 ديسمبر بسبب أمم افريقيا بعد تأكد إقامتها.

وترددت أنباء عن وصول خطاب رسمي لاتحاد الكرة ، بتاريخ أمس 25 ديسمبر ، و‏بعد الإتفاق مع FiFA ، قرر CAF بالتضامن وبشكل ودي الإتفاق مع الأندية أنه بالنسبة للاعبين الذين لديهم مباريات رسمية للنادي بين 27 ديسمبر 2021 و 3 يناير 2022 ، وسيتم توجيه الإتحادات الأعضاء المشاركة المعنية بأن هؤلاء اللاعبين قد يظلون مع أنديتهم للمشاركة في هذه المباريات ويتم إطلاق سراحهم بعد المباراة الأخيرة خلال هذه الفترة.